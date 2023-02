Sci | Mikaela Shiffrin nel mirino degli attivisti E' sotto scorta - Sport - Altri Sport - quotidiano net

La campionessa americana accusata (erroneamente) di aver scelto di spostarsi in elicottero per raggiungere il campo di allenamento. E le autorità locali le mettono a disposizione una scorta ...Proposta cheShiffrin ha poi rifiutato. Mondiali, Shiffrin non viaggia in elicottero. Come fatto notare dallo staff della stessa sciatrice, Shiffrin ha deciso infatti di non viaggiare in ...

Sci, Mikaela Shiffrin nel mirino degli attivisti. E' sotto scorta QUOTIDIANO NAZIONALE

Mikaela Shiffrin ai Mondiali di sci sotto scorta: minacciata per un ... Fanpage.it

Minacce dagli attivisti per l'uso dell'elicottero, Mikaela Shiffrin sotto ... Alto Adige

Sci alpino, Mikaela Shiffrin si sfoga: "200 domande se avessi paura che finisse come a Pechino 2022!" OA Sport

Mondiali Meribel - Mikaela Shiffrin torna a medaglia, ma è beffata da ... Eurosport IT

Sci, Mikaela Shiffrin nel mirino degli attivisti. E' sotto scorta La campionessa americana accusata (erroneamente) di aver scelto di spostarsi in elicottero per raggiungere il campo di allenamento. E ...Per Mikaela Shiffrin non è un Mondiale facile. Perché per lei non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco nella manifestazione iridata di sci alpino 2023 in corso di ...