Sci alpino | startlist Qualificazioni Parallelo Mondiali 2023 | orari | pettorali | programma | tv | streaming

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La giornata di martedì 14 febbraio per i Campionatidi sciin corso di svolgimento a Courchevel e Meribel (Francia) sarà davvero ricca di appuntamenti. Si inizierà alle ore 12.15 con il team event, quindi nel pomeriggio saranno in scena lein vista dei paralleli del 15 febbraio. Alle ore 17.30 si partirà con il comparto femminile, mentre alle ore 18.15 toccherà a quello maschile. Come si svilupperà la qualificazione? A Courchevel vedremo in azione per i nostri colori Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere fra le donne e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer fra gli uomini. Gli atleti avranno a disposizione una sola manche a testa, con gli iscritti suddivisi su pista rossa e pista blu. Dopo che tutti avranno effettuato la loro ...

La startlist e i pettorali di partenza delle qualificazioni del parallelo maschile dei Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di. Sono 46 gli atleti che si sfideranno dalle ore 18:15 di martedì 14 febbraio in una manche secca di qualifica: 23 di loro sono stati estratti per gareggiare sulla pista rossa, gli altri 23 ...Non ci sono soltanto le gare e le competizioni ufficiali a tenere banco per Mikaela Shiffrin in questo Mondiale di2023 in corso di svolgimento a Courchevel - Meribel. Ci sarebbero infatti dei problemi extra - sportivi per la sciatrice statunitense, tanto da essere stata messa sotto scorta dalla polizia ...

