Sci alpino | slalom parallelo a squadre Mondiali 2023 | come funziona | format e regolamento

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Si svolgerà domani, martedì 14 febbraio, il team event deidi sciin corso tra Courchevel e Meribel. La gara, chiamata in maniera più classica, vedrà le nazioni affrontarsi con diversi atleti per le tre medaglie in palio. Manello specifico ildel? IL– Saranno 16 le nazioni partecipanti, tra cui anche l’Italia, concomposte da quattro atleti, due sciatori e due sciatrici. Ilsarà a eliminazione diretta: ogni squadra verrà accoppiata a un’altra dagli ottavi di finale, e ogni vittoria garantirà il passaggio al turno successivo nel ...