Sci alpino | parallelo a squadre Mondiali 2023 | tutti gli italiani in gara

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lo slalomdeidi sciandrà in scena martedì 14 febbraio. Alle ore 12:30 comincerà la prova conosciuta anche come Team Event, che vedrà scontrarsi 16 nazioni per la conquista delle tre medaglie in palio. I sei atleti inper l’Italia saranno Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Alle 17, a Courchevel, si svolgeranno invece qualificazioni delindividuale, che vedranno alla partenza per la selezione azzurra Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere per le donne e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer al maschile. “Oggi ho fatto quattro giri diin vista dei prossimi giorni – ha ...

Si svolgerà domani, martedì 14 febbraio, il team event dei Mondiali 2023 diin corso tra Courchevel e Meribel . La gara, chiamata in maniera più classica slalom parallelo a squadre, vedrà le nazioni affrontarsi con diversi atleti per le tre medaglie in palio. Ma ...Quasi 9 vacanzieri su 10 scelgono le mete nazionali: a fare da padrone è l'arco, in primis ... "Solo al quinto posto la pratica delloe di altri sport invernali", spiega la Confcommercio, "...

I Mondiali di sci alpino sono entrati nella loro seconda settimana e da domani ci sarà una gara al giorno con il gran finale di domenica con lo slalom maschile. L’Italia ha collezionato finora due spl ...La medaglia d’oro per lo slalom Speciale femminile, ai Mondiali di Sci Alpino femminile, in corso di svolgimento in Francia, nelle località di Courchevel e Meribel, sarà assegnata sabato 18 febbraio ...