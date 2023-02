Sci alpino | parallelo a squadre in tv | orario e diretta streaming Mondiali Courchevel Méribel 2023

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il programma, gli orari e latv delaididi sci. Dopo una prima settimana dedicata alle discipline veloci e alla combinata è il momento di tornare in pista per le prove tecniche. A partire dal, dove per l’Italia saranno al cancelletto dio partenza Tobias Kastlunger, Filippo Della Vite, Beatrice Sola e Anita Gulli. Appuntamento martedì 14 febbraio alle ore 12-15. IL CALENDARIO COMPLETOtv – Le gare verranno trasmesse intv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre losarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, ...

Lo slalom parallelo a squadre dei Mondiali 2023 diandrà in scena martedì 14 febbraio . Alle ore 12:30 comincerà la prova conosciuta anche come Team Event, che vedrà scontrarsi 16 nazioni per la conquista delle tre medaglie in palio. I sei ...Primo e unico giorno di riposo per la rassegna iridata di Courchevel/Meribe l, che riprende ad assegnare le medaglie martedì 14 febbraio con un programma intenso. Alle ore 12 (diretta tv Raisport ed ...

Tuttavia, la prima settimana ci ha abituati alle sorprese: La seconda settimana dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Méribel, dedicata alle specialità tecniche, si apre con una delle gare che è ...