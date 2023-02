Sci alpino | Mondiali 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia dal 14 al 19 2 Gigante femminile al top | ma occhio ai paralleli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Idi scisono entrati nella loro seconda settimana e da domani ci sarà una gara al giorno con il gran finale di domenica con lo slalom maschile. L’Italia ha collezionato finora due splendide medaglie d’oro con Federica Brignone e Marta Bassino, ma di occasioni per provare ad aumentare il bottino ce ne sono ancora e proprio le due citate sono chiamate nuovamente in causa. Chiaramente la gara più attesa di questa seconda parte di Mondiale è ildi giovedì. Bassino e Brignone si presentano al cancelletto di partenza nel gruppo di coloro che possono puntare anche alla vittoria finale. Laè assolutamente alla portata delle due azzurre, che hanno disputato finora un’ottima stagione. La piemontese è stata anche pettorale rosso prima di subire il sorpasso di Shiffrin ...

Quasi 9 vacanzieri su 10 scelgono le mete nazionali: a fare da padrone è l'arco, in primis ... "Solo al quinto posto la pratica delloe di altri sport invernali", spiega la Confcommercio, "...BANDOÈ stato pubblicato il bando di concorso per il test tecnico attitudinale per aspiranti maestri diche si svolgerà a Pila dal 28 al 30 marzo 2023. Le iscrizioni dovranno ...

MILANO – Presentate a Milano le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico, in programma tra Cortina e Sella Nevea tra il 7 e il 17 marzo prossimi. "Grazie alla Coppa del Mondo di sci ...Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo stamane a Milano alla conferenza stampa di presentazione delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.