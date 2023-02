Sci alpino | la Svizzera per il Team Event dei Mondiali C’è Wendy Holdener

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Laha fatto le sue scelte ed ha comunicato ufficialmente gli atleti selezionati per ildeidi sci2023, in corso di svolgimento in Francia tra Courchevel e Meribel. La formazione elvetica sarà composta da, Andrea Ellenberger, Livio Simonet e Semyel Bissig, con Aline Danioth e Thomas Tumler nel ruolo di riserve. Obiettivo podio per i rossocrociati in un format che li ha già visti conquistare un titolo olimpico a Pyeongchang 2018 ed uno iridato ad Are 2019.sarà indubbiamente la punta di diamante della squadra, che sembra invece abbastanza attaccabile nel settore maschile in attesa di capire la composizione degli altriin lotta per le ...