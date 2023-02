Sci alpino | gli iscritti di tutte le Nazionali al Team Event dei Mondiali | Norvegia | Germania e Austria fanno paura

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo il giorno di riposo si riparte alla grande aidi scidi Meribel/Courchevel. In Francia domani c’è attesa per il, la prova di parallelo a squadre mista che assegna le medaglie (fondamentale, vista che è stata inserita anche nel programma olimpico). Quasilehanno annunciato le proprie formazioni: l’Italia schiererà Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Sci, l’Italia annuncia chi disputerà paralleli eai: assente Kastlunger Le compagini favorite per il titolo però sono altre: l’, campionessa olimpica in carica (trionfatrice a Pechino l’anno scorso), la ...

Lo slalom parallelo a squadre dei Mondiali 2023 di sci alpino andrà in scena martedì 14 febbraio. Alle ore 12:30 comincerà la prova conosciuta anche come Team Event, che vedrà scontrarsi 16 nazioni per la conquista delle tre medaglie in palio.

Giornata di riposo quella odierna per il Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel, da domani sulle nevi transalpine si tornerà a far sul serio: si assegnano infatti le medaglie per quanto riguarda il Team Event. I Mondiali di sci alpino sono entrati nella loro seconda settimana e da domani ci sarà una gara al giorno con il gran finale di domenica con lo slalom maschile.