Sci alpino | attacchi da attivisti per il clima | Mikaela Shiffrin sotto scorta ai Mondiali

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è stata messadurante i2023 di sci, in corso tra Courchevel e Meribel. Secondo quanto riportato dall’agenzia austriaca “Apa”, la sciatrice statunitense è stata bersaglio di accuse da parte degliper il, e di conseguenza ha ricevuto unadurante la rassegna iridata in Francia. All’origine della polemica, però, ci sarebbe un malinteso: alla pluricampionessa a stelle e strisce era stato infatti offerto un elicottero per raggiungere la zona in cui si allena, proposta immediatamente rifiutata da, che ha inoltre firmato un appello della Fis per prendere tutte le iniziative contro il cambiamentotico. SportFace.

Fine settimana dedicato allo, e in particolare al superG, per l'edizione 2022/2023 del Circuito Schena Generali che si avvia alla sua conclusione. I giovani sciatori delle categorie allievi e ragazzi, oltre 160 in ...Bassino "Devo difendere il titolo ma l'oro in superG mi ha tolto pressione" ROMA - Primo e unico giorno di riposo per la rassegna iridata di Courchevel/Meribel, che riprende ad assegnare le medaglie ...

Sci alpino, Italia super nella prima settimana di Mondiale. Schieder in ascesa, ma Goggia e Curtoni non hanno brillato OA Sport

Mondiali di sci alpino del 12 febbraio: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Sci alpino, gli iscritti di tutte le Nazionali al Team Event dei Mondiali: Norvegia, Germania e Austria fanno paura OA Sport

Sci alpino, Mondiali Courchevel/Meribel: Marta Bassino al via nel parallelo TargatoCn.it

Sci alpino, l'Italia annuncia chi disputerà paralleli e Team Event ai Mondiali: assente Kastlunger OA Sport

un progetto di inclusione che propone corsi di sci e di discipline alpine a persone con disabilità, nell’ambito del programma di Responsabilità Sociale d’Impresa di BMW Italia SpecialMente. La scuola ...Giornata di riposo quella odierna per il Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel, da domani sulle nevi transalpine si tornerà a far sul serio: si assegnano infatti le medaglie per quanto riguarda ...