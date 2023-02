“Schifo | vi dico io cosa sono quei due” Fedez e Rosa Chemical | choc dalla vip della tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non si arresta la scia di polemiche su Sanremo 2023. Stavoltaad essere finiti nuovamente nel tritacarne e a scagliarsi contro di loro è stato un personaggio parecchio noto nel mondotelevisione. Il rapper originario di Milano e il cantante in gara hanno imitato un rapporto sessuale, durante la finalekermesse musicale, mentre l’artista stava cantando Made in Italy. Inoltre, alla fine dell’esibizione c’è anche stato un bacio in bocca tra i due colleghi. E quanto accaduto a Sanremo 2023 traha indignato tantissima gente. Addirittura si è sparsa la voce che Chiara Ferragni si fosse infuriata non poco e che potesse ora esserci in atto una crisi matrimoniale. Queste ...