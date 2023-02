Scherma | weekend senza vittorie per l’Italia Il fioretto rimane una garanzia | sciabola femminile da rivedere

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Quello appena passato è stato unmolto ricco ed impegnato per la, con la Coppa del Mondo impegnata su quattro fronti diversi, con tutte le armi protagoniste tra tornei individuali ed a squadre. Andiamo dunque a ripercorrere quanto accaduto, con una particolare attenzione alle prestazioni degli schermidori azzurri. Partiamo dall’appuntamento “di casa” quello che a Torino ha visto impegnati fiorettisti e fiorettiste. La vittoria è sfuggita in entrambi i tornei, ma la squadra azzurra si è confermata nell’assoluta elite per quantità di atleti competitivi. Il protagonista è statodubbio il 21enne Filippo Macchi, in grado di prendersi il primo podio in Coppa del Mondo dovendosi arrendere solo in finale al ben più esperto statunitense Gerek Meinhardt. Il risultato eccellente di squadra per gli azzurri è stato completato ...