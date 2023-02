Sassuolo-Berardi | Dionisi preoccupato | le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Iltrova un punto prezioso a Udine ma non può sorridere del tutto visto che al 10?è stato costretto al cambio Iltrova un punto prezioso a Udine ma non può sorridere del tutto visto che al 10?è stato costretto al cambio. L’attaccante si è fermato e non è più riuscito a continuare. Si teme qualcosa di serio per l’esterno e capitano neroverde. La sua presenza con il Napoli è in dubbio e intanto effettuerà gli esami per capire le. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.