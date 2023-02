Saras vola in Borsa | per Moratti possibile plusvalenza da 240 mln

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un inizio 2023 ottimo dal punto di vista borsistico per, che continua sull’onda lunga del 2022, anno in cui il titolo ha guadagnato il 109%. Come riporta Repubblica – Affari e Finanza,ha registrato un progresso del 25% da inizio 2023 con le sue azioni che valgono 1,47 euro, con una performance triennale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari,Telecom Italia , con una marcata risalita dell'8,... Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene - 8,76%. Preda dei venditori ...... 02 feb - Il dollaro perde terreno dopo la Fed, con gli [...] 02 febbraio - 09:25 Borsa: Europa parte in rialzo nel giorno della Bce, a Milano (+0,5%)Tim 02 febbraio - 09:01: per Angel ...

Borsa: Europa parte in rialzo nel giorno della Bce, a Milano (+0,5 ... Borsa Italiana

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,5%). Balzo di ... Milano Finanza

Borse passano il test delle banche centrali, a Milano +9% Tim. Forti acquisti sui BTp Il Sole 24 ORE

Borsa Milano, positiva, vola Saipem, bene Tim, realizzi su Banco ... Yahoo Finanza

Borsa Milano tonica, vola Saipem, bene Tim, realizzi su Banco Bpm ... Investing.com Italia

MILANO (Reuters) - Piazza Affari si mantiene tonica anche nel pomeriggio, in scia degli altri mercati europei, mentre ritracciano gli indici a Wall Street sui timori che la Fed continui nella politica ...Investing.com - Con Powell che ha dato un tono positivo ai mercati, il FTSE MIB si muove in positivo mercoledì in linea le altre piazze europee a seguito anche di trimestrali di società come Equinor e ...