Sant'Angelo-United Riccione | minacce di morte in tribuna | cori razzisti e botte in campo Interviene la polizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non un pomeriggio qualsiasi in Serie D dove, nella sfida fra, è accaduto letteralmente di tutto. A...

Una delegazione dello United Riccione è stata ricevuta in Comune dopo una domenica ad alta tensione a sfondo razzista nel match in casa delLodigiano. Gli insulti contro Mokulu che non si sono mai fermati Tutto è cominciato dopo uno scontro in campo che ha visto coinvolto Benjamin Mokulu , stella dello United Riccione che a ..."Il razzismo non può mai essere considerato normalità, non può essere ritenuto un comportamento sul quale soprassedere. Ciò che è accaduto domenica pomeriggio allo stadio diLodigiano, dove i calciatori dello United Riccione sono stati insultati per il colore della loro pelle, mi lascia indignata: di fronte agli episodi di razzismo un arbitro ha il dovere di ...

Caos a Sant'Angelo. Il Riccione: "Insulti razzisti, minacce di morte". La replica: "Falso" - Cronaca IL GIORNO

Sant'Angelo - United, i dirigenti del Riccione, minacciati, devono uscire scortati Virgilio

Poggio Mirteto finisce ko contro il Sant'Angelo Romano: 0-1. Domenici: «Avversario ostico, mancata la calma» ilmessaggero.it

Meteo Città Sant'Angelo: oggi nubi sparse, Martedì 14 sereno iLMeteo.it

Calcio serie D, United Riccione in trasferta a Sant'Angelo Lodigiano: «Noi minacciati di morte in fuga dallo stadio» Corriere Milano

Non un pomeriggio qualsiasi in Serie D dove, nella sfida fra Sant'Angelo e United Riccione, è accaduto letteralmente di tutto. A farne denuncia, promettendo azioni legali, è la società ospite, che con ...Mercoledì 15 febbraio, alle ore 9,30, l’Asia, in occasione della manifestazione nazionale ‘M’illumino di meno’, terrà una manifestazione presso l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso di Benevento.