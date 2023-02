... con consapevolezza, ai loro alunni: non so, ad esempio, quanti insegnanti calabresi abbiano visitato i tanti importanti musei calabresi o visitato siti come, Rossano, Le Castella, ......in prima pagina una profonda riflessione sull'importanza di conoscere il passato fondamentale per la comprensione degli avvenimenti presenti da parte del Liceo classico "Borrelli" di(...

Santa Severina, truffe agli anziani: i carabinieri parlano alla cittadinanza Gazzetta del Sud

Santa Severina, ritorna il "Pinocchio" del Teatro della Maruca ... CrotoneOK.it

Ripristinata la Provinciale 56 che collega Santa Severina, Roccabernarda e Altilia Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Cultura: Calabria, per la rassegna "I Musei diocesani si raccontano ... Servizio Informazione Religiosa

Convegno sui borghi dei Rotary Club di Strongoli e Santa Severina CN24TV

L'arcivescovo di Crotone - Santa Severina, Monsignor Angelo Raffaele Panzetta sabato 11 febbraio alle ore 18 terrà messa nella chiesa di Santa Chiara, in occasione dei 25 anni di sacerdozio di Don Gio ...Nel Crotonese si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale contestando anche l’incostituzionalità della norma regionale ...