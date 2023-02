Sanremo | ‘scandalizza lo spettacolo’ ma non Benigni che pur citando la Costituzione legittima l’invio di armi all’Ucraina

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al di là di meriti, dei gusti e delle simpatie personali (del resto siamo oltre 50 milioni di persone, ciascuna delle quali con una propria sensibilità), anche questa 73ima edizione del Festival della Canzone Italiana, è riuscita a portare in porto la sua ragion d’essere: divertire, appassionare e, perché no, anche far discutere tutti noi, rispetto ad una singola esibizione canora di circa 3 minuti.: un spettacolo in continua evoluzione che soffre l’accelerazione dettata dai social Poi, per carità, si potrebbe disquisire a lungo sulla qualità delle canzoni proposte (lo scorso anno sicuramente più belle) e, soprattutto, della velocità con la quale i social hanno in parte determinato la scelta degli artisti e condizionato l’esito dei voti. Ma allo stesso modo, premessa la crisi degli autori, è anche giusto sottolineare l’evidente ‘morìa’ della critica musicale, a ...