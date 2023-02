Sanremo | Lomboni MED - EL | Con tecnologia evoluta musica a portata di non udenti'

"Grazie alla Rai, e in collaborazione con Jacoti e Otofit Torino - sottolinea- siamo stati in grado di rendere la serata diaccessibile anche agli ipoacusici: attraverso dispositivi ..."Grazie alla Rai, e in collaborazione con Jacoti e Otofit Torino - sottolinea- siamo stati in grado di rendere la serata diaccessibile anche agli ipoacusici: attraverso dispositivi ...

Sanremo, Lomboni (MED-EL): "Con tecnologia evoluta musica a ... Entilocali-online

Diletta Leotta e Loris Karius: le presentazioni in famiglia Notizie.it

Ballando con le Stelle 2022, l’attesa è finita: svelato il nome della coppia vincitrice Notizie.it

Dieta chetogenica: benefici, chi può seguirla e rimedi naturali Notizie.it

La Fifa chiede un minuto di silenzio in onore di Pelé prima delle partite in tutto il mondo Notizie.it

(Adnkronos) - "Le persone non udenti ora possono sentire la musica, ma fino ad oggi erano escluse da tutti quegli eventi culturali che rappresentano la dimensione sociale della musica". Così Tommaso L ...