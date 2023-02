Sanremo | la lezione della Ferilli a Ferragni&co

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Uno dei pezzi più interessanti che ho letto questa mattina è quello di Elvira Serra che potete trovare sul CorriereSera. Parla, un po’ come ieri aveva fatto la Stancanelli, del fatto che queste donne che si lagnano hanno rotto le balle. Lo fa ricordando la mitica Sabrinache, in occasionescorsa edizione di, si era chiesta perché la sua presenza dovesse essere per forza legata ad un problema di cui parlare. In effetti non si capisce perché il festivalcanzone italiana debba essere necessariamente occasione di critica che spesso si tramuta in una lagna insopportabile. Insomma, i monologhi a cui ci hanno abituato sono una gigantesca rottura di coglioni e l’ottimagià l’anno scorso cercava di farlo ...