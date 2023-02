Sanremo | la figlia di Little Tony contro Gino Paoli per il racconto sulle “corna” | “Deve scusarsi pubblicamente”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Non capisco perché, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile”. Così ladiha risposto all’aneddoto raccontato dal cantautore genovese al Festival di. Durante la serata conclusiva, l’autore de “Il cielo in una stanza” ha ricordato, nell’imbarazzo generale, i presunti tradimenti subiti da. Secondo, il cantante sammarinese, scomparso nel 2013, gli aveva chiesto consigli su “come trattare una donna che ti tradisce”. “Io avevo scritto una canzone che si chiamava ‘Anche se sei stata di un altro’ (‘Anche se’, ndr). Lui diceva: ‘tu hai scritto di questo e quindi devi sapere come si fa quando una donna ti fa fesso’”, ha raccontato prima di esibirsi. “Io vorrei delle scuse ...

"È stato chiaro quello che ha detto ha esordito stamattina a Storie italiane con Eleonora Daniele la51enne del compianto cantante di Tivoli e l'ho trovata onestamente una cosa brutta, di ...... ma quel racconto era ormai stato fatto e ha suscitato la reazione delladi Little Tony. Ospite a Storie Italiane , Cristiana Ciacci ha definito quanto accaduto a2023 un momento di ...

Cristiana Ciacci da Eleonora Daniele: "Scuse pubbliche per un'offesa pubblica. Gino è stato inappropriato, fuori luogo e indelicato. Papà non poteva ribattere".La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì 7 febbraio, con la conduzione di Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni. Un inizio segnato dalla presenza di Sergio ...