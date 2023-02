Sanremo | grazie a innovazione tech serata finale ascoltata anche dai non udenti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Il grande spettacolo reso fruibile a tutti: ad ascoltare ladel Festival dic'erano, tra i telespettatori,persone non. In occasione dellaconclusiva della kermesse, infatti, si è tenuto l'evento “Accessibile” presso il Centro di produzione Rai di Torino: MED-EL, azienda austriaca leader mondiale nelle soluzioni per l'udito, ha messo a disposizione dei partecipanti una tecnologia innovativa che ha permesso a tutti gli ipoacusici presenti di ascoltare la musica senza distinzione di tecnologia, brand o tipologia di sordità. Obiettivo dell'iniziativa: migliorare la vita di tutti. Il sistema Lola, sviluppato da MED-EL e Jacoti – si legge in una nota - è stato utilizzato in collaborazione con la Rai già in occasione ...

Obiettivo: migliorare la vita di tutti. “Grazie alla Rai, e in collaborazione con Jacoti e Otofit Torino – sottolinea Lomboni – siamo stati in grado di rendere la serata di Sanremo accessibile anche ...che in merito all'evento 'Sanremo Accessibile', iniziativa organizzata al Centro di produzione Rai di Torino per permettere ai partecipanti ipoudenti (anche bambini) di ascoltare la serata finale del ...