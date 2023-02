Sanremo | grazie a innovazione tech serata finale ascoltata anche dai non udenti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il grande spettacolo reso fruibile a tutti: ad ascoltare ladel Festival dic’erano, tra i telespettatori,persone non. In occasione dellaconclusiva della kermesse, infatti, si è tenuto l’evento “Accessibile” presso il Centro di produzione Rai di Torino: MED-EL, azienda austriaca leader mondiale nelle soluzioni per l’udito, ha messo a disposizione dei partecipanti una tecnologia innovativa che ha permesso a tutti gli ipoacusici presenti di ascoltare la musica senza distinzione di tecnologia, brand o tipologia di sordità. Obiettivo dell’iniziativa: migliorare la vita di tutti. Il sistema Lola, sviluppato da MED-EL e Jacoti – si legge in una nota – è stato utilizzato in collaborazione con la Rai già in occasione ...