Sanremo 2023 | Zanicchi | ”Coletta grande direttore | stupido chiederne le dimissioni”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Quello di questo anno è stato unFestival di. Io sono per, con questo Festival ha dimostrato tutta la sua bravura perché ha riscosso un successo strepitoso”. Iva, interpellata dall’Adnkronos, scende in campo in difesa deldi Rai1 Stefanodopo gli attacchi da parte di diversi esponenti politici di centrodestra che hanno chiesto le suee un cambio radicale della governance di Rai1. ”E’chiedere ledi, è unmolto bravo e spero che rimanga”, prosegue lache però tiene a precisare: ”La politica è sempre entrata in Rai sia chiaro e per ora non è cambiato nulla. Sappiamo ...

