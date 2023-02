Sanremo 2023 | Rosa Chemical dopo Fedez bacia pure Mara Venier a Domenica In | “È il Festival dell’amore”

(Di lunedì 13 febbraio 2023). Succede nella puntata diin dedicata aandata in onda il 12 febbraio. “Quest’anno è stato il” commenta l’artista, “Vedere tanta comprensione e amore nei confronti di un messaggio di libertà mi ha sorpreso”. E quindi, riferendosi direttamente al bacio dato in diretta al rapper, chiede: “Cosa ci può essere che incrimina un bacio tra due persone che si vogliono bene? Io e Federico siamo amici”. Intanto dal pubblico si alza un grido: “Bacio, bacio, bacio” ed ecco che le labbra die quelle disi incontrano. Subito ...

In realtà, l'episodio di Blanco aha evidenziato la difficoltà che molti, giovani e adulti, incontrano nella gestione della rabbia e delle emozioni. Chi siamo noi per giudicare Chi ...Eros Ramazzotti: l'ira aIn queste ore sta facendo il giro dei social un video in cui si vede il cantante Eros Ramazzotti visibilmente infastidito in seguito alla sua esibizione sul palco ...

Da Elodie a Tananai, il podio dell'eleganza a Sanremo 2023 Lookdavip

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, nessuna cantante nei primi cinque posti: "Datevi da fare signore" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, Elodie e il siparietto con Valerio Lundini: "Sono della Roma" (VIDEO) LAROMA24

Fedez e Rosa Chemical, il bacio a Sanremo 2023 era tutto programmato. Ecco il video che lo dimostra: «Diamocel ilmessaggero.it

Aveva perso le staffe nella sala stampa che gli aveva preferito Mahmood arrivato primo. "Onestamente metterei la firma per rivivere quattro anni come quelli ultimi che ho vissuto quindi, la vivo con ...Cristiana Ciacci da Eleonora Daniele: "Scuse pubbliche per un'offesa pubblica. Gino è stato inappropriato, fuori luogo e indelicato. Papà non poteva ribattere".