Sanremo 2023 | per lettera Zelensky picco di 7 mln di telespettatori

Little Tony, la figlia contro Gino Paoli e le 'corna' di: 'Ci sono rimasta male, deve scusarsi pubblicamente' Masterchef, in balconata scoppia la lite tra Sara e Francesco e gli chef vanno su ...Gossip Beppe Vessicchio, incidente mentre si trovava a: come sta ora,[...] Beppe Vessicchio è rimasto vittima di un incidente di rara peculiarità, nel corso delle ul [...] Anche Madame, su ...

Da Elodie a Tananai, il podio dell'eleganza a Sanremo 2023 Lookdavip

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, il messaggio di Tiziano Ferro a Ultimo: «Sei primo nei nostri cuori» Open

Sanremo 2023 è finito: doppio clamoroso successo di Napoli AreaNapoli.it

Sanremo 2023: Rose Chemical bacia in bocca Fedez e lo porta sul palco, scandalo all'Ariston! Il Video iLMeteo.it

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo. La kermesse, condotta da Amadeus e Gianni Morandi, ha premiato in termini di ascolti, come testimoniano i dati auditel, ma sollevato un mare di cri ...Sabrina Marinangeli è la compagna del maestro Leonardo de Amicis, direttore d’orchestra che il pubblico di Sanremo conosce molto bene. Partiamo alla scoperta di tutto quello che si sa della sua storia ...