Sanremo 2023 | i ringraziamenti di Marco Mengoni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) MILANO – Con un post pubblicato sui suoi canali social,ha voluto ringraziare tutti dopo la sua vittoria al Festival di, arrivata a dieci anni esatti di distanza dal trionfo con “L’essenziale”. Questa volta, invece, l’artista si è imposto con il brano “Due vite”, che gli ha consentito anche di conquistare il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione. Ecco le parole di: «Musica, cultura esono sinonimi di libertà. Grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver portato con questo cast molti colori dell’arcobaleno musicale. Grazie all’orchestra, al mio nuovo fratellino Lazza al mio amico, fratello, bassista e direttore d’orchestra Giovanni Pallotti. Grazie al mio team di instancabili sognatori, alla Doná, alla mia famiglia ...

A dieci anni di distanza dalla vittoria con L'essenziale, Marco Mengoni ha vinto la 73° edizione del Festival di Sanremo.

