Sanremo 2023 | Eros Ramazzotti e la scena tagliata da Dietrofestival | ecco cosa è successo VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una delle esibizioni più attese del Festival diera quella di Ultimo conche durante la serata delle cover portavano un medley dei successi del secondo.si è molto infastidito, come mostrato da, per un errore tecnico che l’ha portato a sbagliarsi. Laè stata poi. Il pubblico era rimasto decisamente sorpreso a vederefermarsi durante l’interpretazione di “Un’emozione per sempre”, cantata con Ultimo nella serata dei duetti. Il cantautore romano però aveva perso il filo e si era scusato accennando un “non me lo ricordo più”. In realtà l’errore era nato da un disguido tecnico. A far emergere tutto questo è undi...