Sanremo 2023 | Eros Ramazzotti arrabbiato dopo l' esibizione con Ultimo | il video

Ieri, dopo la conclusione della 73edizione del Festival di, è andato un onda su Rai1, Dietro Festival , il racconto inedito del dietro le quinte della kermesse canora . Tanti i momenti ripresi dalle telecamere nel retropalco dell'Ariston prima e dopo ...Un po' come la maglia dell'Inter di Ciriaco Sforza, entrata nella leggenda dopo essere stata il pigiama di Giovanni in "Tre uomini e una gamba". Lo stesso vale per Maurizio Ciaramitaro, ex ...

Fedez e Rosa Chemical, il bacio a Sanremo 2023 era tutto programmato. Ecco il video che lo dimostra: «Diamocel ilmessaggero.it

Sanremo 2023, i meme più divertenti sulla finale del Festival. FOTO Sky Tg24

Sanremo 2023, Rosa Chemical dopo Fedez bacia pure Mara Venier a Domenica In: “È il Festival… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, la rabbia della figlia di Little Tony contro Gino Paoli: «Le "corna" di mio padre Offensivo, voglio scuse ... Open

Sanremo 2023, la figlia di Little Tony contro Gino Paoli e la rivelazione sulle “corna”:… Il Fatto Quotidiano

Raggiunte 18 milioni di persone sugli account social del brand, 160.000 like per post e oltre il 10% di engagement rate medio sui profili, con 6 milioni di video views su TikTok Buoni risultati per We ...(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Ultimo si è classificato quarto al festival di Sanremo 2023 ma può vantare, oltre al sostegno incondizionato dei suoi tantissimi fan, quello del collega Tiziano Ferro. "Le ...