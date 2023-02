Sanremo 2023 | dubbi sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez | preparato o improvvisato?

... arrestati tre giovani africani redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Made in Italy a: Rosa Chemical bacia Fedez, Blanco non si sente in cuffia e distrugge ......fuori dalla Coppa Italia Posted on 7 Febbraio 2018 Author Redazione. La squadra ...] Navigazione articoli Salone Nautico Internazionale, al via le iscrizioni

Sanremo 2023, Amadeus: “Se mi mandano via me ne vado” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, nessuna cantante nei primi cinque posti: "Datevi da fare signore" Liberoquotidiano.it

Sanremo 2023, Elodie e il siparietto con Valerio Lundini: "Sono della Roma" (VIDEO) LAROMA24

Fedez e Rosa Chemical, il bacio a Sanremo 2023 era tutto programmato. Ecco il video che lo dimostra: «Diamocel ilmessaggero.it

Fedez rompe il silenzio social, il tentativo di disgelo dopo Sanremo: la dedica per la moglie Open

Il rapper milanese, che ha appena festeggiato la diciannovesima settimana in testa alle classifiche (eguagliato il record di un mostro sacro quale Vasco Rossi), a suo modo ha vinto Sanremo. Cenere è ...È esattamente quel che è accaduto a Fedez, che dalla finale di Sanremo non ha più postato nulla, fino a poco fa. Visto tutto quel che è successo nei giorni della kermesse il popolo della rete ha ...