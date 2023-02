San Valentino – Sette italiani su 10 vanno a caccia degli ex | aumentano le scappatelle Grafico

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Quest’anno a Sanla tendenza è quella del ‘sex revival’ con gli ex: è quanto emerge da un duplice sondaggio —dapprima sull’intera popolazione e poi sugli iscritti al sito— condotto da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, per indagare sul ‘sentiment’in relazione alla FestaInnamorati. Per la stragrande maggioranza (85%) del campione rappresentativo dell’intera popolazione, Sanè il momento in cui si festeggia l’amore in tutte le sue forme e non solo quello di coppia. Le percentuali emergono da un campione di mille donne e mille uomini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni distribuiti in tutte le regioni d’Italia, intervistati a cavallo tra gennaio e febbraio ...

Quattro spari nella notte. Da Blade Runner a Blade Gunner. Un terribiledi dieci anni fa a Pretoria , in Sudafrica. Una ragazza, Reeva Steenkamp , neanche trentenne, uccisa. Per gelosia. Da lui, da Oscar Pistorius , da "the fastest man on no legs", dal ...I consumi per la festa degli innamorati fra dolcetti, cene romantiche e fiori saliranno del 35% rispetto ai due anni ...

San Valentino, ecco quanta carta di cioccolatini sarà sprecata per amore - Economia - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

I gioielli da regalare a San Valentino 2023 Io Donna

San Valentino 2023: le idee regalo beauty - Foto iO Donna Io Donna

Ogni giorno dovrebbe essere il giorno dell’amore, ma San Valentino è un’occasione speciale per milioni di persone in tutto il mondo che colgono l’occasione per celebrare, insieme, l’affetto condiviso.C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand) Morirei per un tuo solo sguardo un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a ...