San Valentino romantico tra borghi e leggende | 6 luoghi da non perdere

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In cerca di idee per un San? Una gita fuori porta o qualche giorno di relax trapotrebbe essere il regalo perfetto. L’Italia è ricca diaffascinanti emagici in cui trascorrere qualche giorno o anche solo un weekend all’insegna dell’amore e della bellezza. Certo la scelta è così ampia: da nord al sud c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una bussola per orientarsi può essere quella suggerita da Campeggi.com (portare leader per quanto riguarda campeggi e villaggi vacanze in Italia): scegliere la meta in base non solo alla bellezza dei panorami, ma anche pere storie di buon auspicio per gli innamorati. Leggi anche:>> Sana Roma, dalla foto all’iride al caffè ‘Romeo e ...