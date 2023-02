“San Valentino love in Gandino” | serata dedicata all’amore fra i palazzi storici

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è pronta ad accogliere gli innamorati martedì 14 febbraio 2023 con l’appuntamento “Sanin”. Unaromantica alla scoperta della “Nobile da vivere”, dei suoicon un unico filo conduttore: l’amore. La visita guidata, in partenza alle 18.30 dal sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta, prevedrà una prima tappa sull’amore in chiave religiosa. All’interno della chiesa, infatti, sono conservate le reliquie del Santo protettore degli innamorati, giunte anel 1628 per mano di don Andrea Rottigni e Giovanni Andrea Del Negro. Si proseguirà con gli affreschi, più profani e sensuali, delle metamorfosi di Ovidio a Palazzo Giovanelli, fino ...

L'Isola di Galesnjak, situata in Croazia, è una delle isole più famose e belle dell'Adriatico. Conosciuta anche come l'isola dell'amore, attira ogni anno molti VIP e celebrità, tra cui Beyoncé che ha ...Torna l'alta pressione con sole quasi ovunque almeno per una decina di giorni. Dal 20 febbraio riscendono le ...

Oroscopo: come festeggiano San Valentino i 12 Segni TGCOM

India, il governo tenta di sostituire San Valentino con la Giornata dell'abbraccio alla mucca la Repubblica

'Aversa in love' per la settimana di San Valentino Agenzia ANSA

San Valentino, anche in provincia la cartolina filatelica di Poste per la festa degli innamorati ilmessaggero.it

E di quanti sono stati i cantautori che, di fatto, si sono avvalsi di San Valentino per i loro testi. Pochi. «Domenico Modugno lo invocò: "Santo Valentino!" per un amore finito male». «Prima di lui ci ...San Valentino è più che vicino e, se state ancora pensando a un regalo last minute ideale per il vostro partner, vi consigliamo di sfruttare quanto prima gli sconti Amazon su orologi e gioielli. Nella ...