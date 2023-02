San Valentino | la Roma invita i suoi tifosi a donare sangue

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) – Ai donatori un biglietto per una partita della loro squadra – In occasione di San, l’ASi propria compiere un vero gesto d’amore: martedì 14 febbraio sarà organizzata nella Capitale, in Italia e nel mondo una raccoltarivolta all’intera comunità giallorossa. In collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana diCapitale e con l’VIII Municipio, sarà predisposta un’autoemoteca in piazza Damiano Sauli, nel quartiereno di Garbatella. All’interno di questa unità mobile sarà possibileiltra le ore 8 e le ore 12. I donatori riceveranno in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della, oltre alla colazione, a un ...