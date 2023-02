SAN VALENTINO 2023 | Consigli LAST MINUTE per una serata speciale

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In ritardo per San? Ecco cosa fare Ogni uomo vorrebbe avere la giusta dose di inventiva e fantasia per stupire la propria lei il giorno di San, ma non sempre tempistiche e circostanze giocano a favore della ricorrenza. Ritrovarsi all’ultimo minuto alle prese con l’organizzazione dellapuò rappresentare una buona dose d’ansia, soprattutto se le idee scarseggiano. Superare tale impasse e recuperare il ritardo è chiaramente possibile se si sfruttano alcune opportunità e ideein grado di garantire ad ogni uomo la soddisfazione del partner. Da cosa partire per unaper SanPer trasformare la carenza di idee in opportunità da cogliere basta poco; il primo passo per ...