Samsung TV Plus | rock e hip hop TV ora in Free Streaming

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Gli storici canali musicali editi da Seven Music Entertainment tornano in TV al canale 4718 e 4720 diTVcon CHILI CHILI, la piattaformatra i primi top player dell’intrattenimento in Italia, grazie aTV e HIP HOP TV andrà a rafforzare la sua presenza nell’offerta canali diTVcon contenuti always on dedicati ai fan della musica. Per i pochi che non conosconoTV, si tratta di una TV gratuita, preinstallata su tutti gli Smart TV2016-2023 e disponibile per il download da Google Play e Galaxy Store su smartphone e tabletGalaxy in territori selezionati.TVoffre istantaneamente un numero sempre ...