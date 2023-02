Sampdoria | un centrocampista va in Ungheria

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Laha ceduto Trimboli in, al Ferencvaros. Ilè andato in prestito con diritto di riscatto.

Jakub Jankto, ex Sampdoria e ora allo Sparta Praga, ha pubblicato un video sui social in cui fa coming out. Queste le parole del calciatore classe 1996 sul proprio account Instagram: "Ciao, voglio vivere in libertà senza pregiudizio: sono omosessuale".

Jakub Jankto, ex centrocampista di Udinese, Ascoli e Sampdoria, fa coming out: "Voglio vivere in libertà senza pregiudizio: sono omosessuale". Jakub Jankto, ex centrocampista di Udinese, Ascoli e ...Ex centrocampista di Sampdoria e Udinese, Jakub Jankto ha deciso di uscire allo scoperto e fare coming out, annunciando la sua omosessualità. L'attuale giocatore dello Sparta Praga ha rilasciato ...