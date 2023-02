Sampdoria | retroscena Caputo e Colley | polemiche nel ritiro e fuga all'alba | compagni irritati

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un giocatore che non ha propriamente lasciato incantevole nell'ambientepare essere l'attaccante Francesco. Il giocatore,...

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", ilsull'...... la presenza di Abdelhamid Sabiri in- Inter è tutto tranne che scontata. Il giocatore ... La Repubblica rivela unsugli allenamenti della Samp. Stankovic infatti ha spesso ...

Caputo Sampdoria, sgarbo e polemiche: il retroscena sul ritiro Samp News 24

Sampdoria, il retroscena sull’addio di Colley: armadietto svuotato all’alba e… ItaSportPress

Sampdoria, Colley è partito senza salutare. Il retroscena ClubDoria46.it

Mercato Samp, un dirigente svela un retroscena su Colley Calciomercato.com

Sampdoria, retroscena dopo Monza: confronto acceso tra Romei e arbitro Chiffi ItaSportPress

Un giocatore che non ha propriamente lasciato incantevole nell'ambiente Sampdoria pare essere l'attaccante Francesco Caputo. Il giocatore, arrivato due anni fa dal Sassuolo, dopo una prima stagione ...Omar Colley, che ha lasciato la Sampdoria dopo la chiusura del calciomercato per andare al Besiktas, sarebbe partito senza salutare i compagni La partenza di Omar Colley ha reso Dejan Stankovic privo ...