Sampdoria-Inter | Stankovic con 3 acquisti di gennaio in formazione Gunter no

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023)si giocherà domani alle 20.45., per il suo secondo incrocio da grande ex, non dovrebbe poter contare suma allo stesso tempo ha comunque nuovida poter schierare in. LE NOVITÀ – Persi vedrà una squadra molto diversa – lato Dejan– da quella sconfitta per 3-0 all’andata il 29 ottobre. Questo per via dei rinforzi del mercato di, necessari per provare a inseguire la salvezza. In difesa c’è Bram Nuytinck, preso dall’Udinese un mese fa e subito diventato punto fisso. Sulla destra Alessandro Zanoli, prelevato dal Napoli, sostituirà lo squalificato Mehdi Léris. In mezzo al campo Mickael Cuisance, ex Venezia, dovrebbe essere preferito a ...