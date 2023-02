Sampdoria-Inter | scintille Lukaku-Barella | “Non lamentarti”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Momenti di tensione in casa. Nel finale del primo tempo del match contro la, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, arriva il battibecco tra Romelue Nicolò. Al termine di una bella azione orchestrata dai ragazzi di Simone Inzaghi l’attaccante belga, piuttosto stizzito, se la prende con, reo di lamentarsi sempre e di sbracciare troppo: “Nonpiù, basta“, ha urlatoche non né ha voluto sapere e ha continuato. Il tutto a favore di telecamere. SportFace.

Commenta per primo Prima di, sul prato di Marassi si è rivisto l'inglese David Platt , ex blucerchiato nel 1993 - 95, come giocatore, e nel 1998 - 99, come allenatore. Per lui maglia speciale.GENOVA - Brividi prima del calcio d'avvio del monday night della 22ª giornata di Serie A tradurante il minuto di raccoglimento predisposto dalla Figc per rispettare il lutto che ha colpito Turchia e Siria con il terremoto devastante che ha mietuto, ad oggi, oltre 40mila ...

SAMPDORIA-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI SAMPDORIA-INTER 44' - Barella lancia Lukaku che entra in area ma poi mette un pallone in mezzo nel deserto. 43' - ...36' - Lautaro fa uno splendido controllo in pochi centimetri quadrati, poi subisce il duro intervento di Winks. 34' - Lautaro mette un pallone tra Mkhitaryan e Lukaku, nessuno ci arriva e Augello ...