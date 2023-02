Sampdoria-Inter | i 23 convocati di Stankovic | presente il neo acquisto Jesé

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dejanha diramato l’elenco deiper la sfida, che chiude il ventiduesimo turno di Serie A 2022/2023. C’è il neoRodriguez, alla prima chiamata così come il giovane Ivanovic. Tra gli assenti, spiccano i nomi di Pussetto e Gunter. Di seguito la lista completa. Portieri: Audero, Ravaglia, Turk. Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Ivanovic, Lammers, Quagliarella,. SportFace.

Secondo gli ultimi dati, sono circa 5.000 i biglietti venduti per la sfida contro l'Inter, dei quali circa 1.600 sono stati acquistati dai sostenitori interisti.