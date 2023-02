Sampdoria-Inter 0-0 | Lautaro si mangia il gol!

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al Ferraris, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vistosa discussione in campo tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, durante il primo tempo di. Al 38', il belga sbaglia un controllo ...La ventiduesima giornata di Serie A si chiuderà con, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeReduce dalla vittoria nel derby contro il Milan e protagonista di un buon momento di forma, l'scende in campo questa sera per ...

Sampdoria-Inter 0-0 | La Diretta di Serie A La Gazzetta dello Sport

Sampdoria-Inter, che lite tra Lukaku e Barella: la ricostruzione Calciomercato.com

Sampdoria-Inter, nervi tesi tra Lukaku e Barella: "Non si fa così, figlio di..." Milan News

Lukaku-Barella lite e insulti in Sampdoria-Inter: «Basta non ti permettere» Corriere della Sera

85' - Paoletti e Quagliarella ultimi cambi Samp: fuori Zanoli e Lammers. 85' - Contrasto Dumfries-Sabiri, Maresca fischia fallo contro l'olandese dopo che questi era partito in avanti. 34' - Lautaro ...Assistenti: M. Rossi - C. Rossi. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Doveri. Assistente VAR: Paganessi. LIVE - Sampdoria-Inter 0-0, 73': in campo Brozovic, Dzeko e Dumfries per l'ultima fase di match ...