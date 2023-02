Sampdoria-Inter 0-0 | colpo di testa di de Vrij | palla fuori

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al Ferraris, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La ventiduesima giornata di Serie A si chiuderà con, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo realeReduce dalla vittoria nel derby contro il Milan e protagonista di un buon momento di forma, l'scende in campo questa sera per ...GENOVA - Attiimi di tensione tra Lukaku e Barella durante il match dell'contro laa Marassi, posticipo della 22a giornata di campionato. Alta la posta in palio, con i nerazzurri chiamati a vincere per non vedere il Napoli capolista allontanarsi ...

Sampdoria-Inter, che lite tra Lukaku e Barella: la ricostruzione Calciomercato.com

Sampdoria-Inter, battibecco Lukaku-Barella: "Stai zitto, non ti permettere" Goal.com

LIVE - Sampdoria-Inter 0-0, 40': battibecco tra Barella e Lukaku, il belga rimprovera il compagno Fcinternews.it

LIVEBLOG Sampdoria-Inter 0-0, i tifosi chiedono rigore su Darmian: “Sempre tu Maresca” fcinter1908

54' - Dimarco prova col tiro a giro, pallone alto. Lukaku fa ancora una buona sponda ma non trova Lautaro né Calhanoglu. 26' - Mkhitaryan ha una vistosa ferita al gomito, ma rimane in campo: Maresca ...45' - Un minuto di recupero. 44' - Barella lancia Lukaku che entra in area ma poi mette un pallone in mezzo nel deserto. 43' - Cuisance recupera un pallone tra tre nerazzurri, Calhanoglu lo segue e ...