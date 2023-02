Sampdoria-Inter 0-0 | Barella e Darmian Ci Prova | Lautaro Spreca Clamorosamente | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La sfida di questa sera a Marassi sarà un vero e proprio scontro tra il bene e il male: da una parte l’, seconda in classifica e lontana 16 punti dal Napoli capolista, e dall’altra la, penultima a -9 dal quartultimo posto che varrebbe la salvezza. La squadra di Simone Inzaghi è in cerca della terza vittoria consecutiva, mentre il gruppo guidato dall’ex nerazzurro Dejan Stankovic arriva da una lunga serie di sconfitte consecutiverotta solo dal pareggio di Monza. I precedenti parlano chiaro: l’ha vinto 9 delle ultime 11 partite in Serie A contro la, tra cui le ultime due per 3-0. I nerazzurri non battono i blucerchiati in campionato per 3 volte di fila senza subire gol dal periodo 1949-1950. Negli ultimi 8 match al Ferraris il bilancio parla di 3 successi per parte ...