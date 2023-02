Sampdoria-Inter 0-0 al 45? | tanti assalti e occasioni | manca solo il gol

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio Ferraris in questi primi quarantacinque minuti di gioco. PORTE INVIOLATE – Un primo tempo che ha visto un’nettamente migliore rispetto allae alla quale èto soltanto il gol. Partono subito bene i nerazzurri, che nei primi minuti vanno vicini alla rete del vantaggio con Romelu Lukaku. L’azione più pericolosa arriva però alla metà della prima frazione di gioco, quando Calhanoglu appoggia a Darmian libero a destra, palla in mezzo per Lautaro Martinez chel’impatto con la sfera: l’argentino riesce ad appoggiare nuovamente per Darmian la cui conclusione finisce di poco ...

SAMPDORIA-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI SAMPDORIA-INTER 44' - Barella lancia Lukaku che entra in area ma poi mette un pallone in mezzo nel deserto. 43' - ...36' - Lautaro fa uno splendido controllo in pochi centimetri quadrati, poi subisce il duro intervento di Winks. 34' - Lautaro mette un pallone tra Mkhitaryan e Lukaku, nessuno ci arriva e Augello ...