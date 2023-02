Sampdoria | Cuisance sicuro | «Possiamo battere l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Le parole di Michael, centrocampista della, nel pre partita della gara contro. I dettagli Michaelha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del posticipo di Serie A traed Inter. Il centrocampista francese ex Bayern Monaco, arrivato in prestito dal Venezia, ha espresso tutta la carica della squadra blucerchiata. LE DICHIARAZIONI – «La squadra sta giocando molto bene, come contro il Monza: facciamo sempre meglio e dobbiamo continuare così, provando a vincere. Pensiamo partita dopo partita per arrivare alla salvezza» L'articolo proviene da Calcio News 24.