Salvini festeggia e blinda il governo | «Il gioco di squadra con Silvio e Giorgia funziona Ora restituire fiducia a chi non ha votato»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È un Matteoringallizzuto quello che poco prima delle 20 scende nella sala stampa di via Bellerio per commentare “a tutto tondo” il risultato del voto regionale che riconsegna Lazio e Lombardia al centrodestra con ampio scarto sui competitor. Nel primo pomeriggio,aveva commentato a caldo sui social semplicemente: «Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio», quindi si era concesso un breve siparietto video celebrativo con il “suo” Attilio Fontana, riconfermato governatore della Lombardia, ironizzando anche sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical nell’ultima serata del Festival di Sanremo. Ora, dati alla mano – non definitivi ma sufficientemente solidi – il leader della Lega consegna la sua lettura completa del voto. «Mi porto a casa un risultato straordinario e inatteso», dice, che confessa di essere «stanco e con ...