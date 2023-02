Salernitana | torna in bilico la panchina di Nicola | ecco i possibili sostituti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nella serata di oggi unain Serie A èta in. Davidea rischio esonero dopo il ko odierno di Verona. Ha del clamoroso quasi la vicenda perché Davideera già stato esonerato il 16 gennaio dopo la sconfitta dellaa Bergamo per 8-2, salvo poi essere richiamato indal presidente Iervolino solo due giorni dopo. I(Getty Images)Secondo Gianluca di Marzio,è a forte rischio esonero perché non è piaciuta alla dirigenza dellala sconfitta nello scontro diretto contro il Verona. In attesa di prendere una decisione definitiva sul futuro di Davide, il club granata sta ...

Per launa sconfitta che mette nuovamente in pericolo la panchina di Nicola. In casa ... Tra i campanititolare tra i pali Sepe con il messicano Ochoa che va in panchina. In attacco ...Rivoluzione in casa: dopo il ko contro la Juventus, Davide Nicola ha apportato cambi in ogni reparto. A cominciare dal ruolo di portiere: tra i paliSepe che, salvo ripensamenti, ...

SERIE A - Ngonge segna e il Verona torna a sperare: 1-0 alla ... Eurosport IT

Serie A: Verona batte Salernitana 1-0. Decide Ngonge al 31' Agenzia ANSA

Ngonge punisce la Salernitana e il Verona torna a sperare ItaSportPress

Salernitana, torna in bilico il tecnico Davide Nicola - Calcio Agenzia ANSA

Salernitana, Iervolino: "Conferma Nicola scelta giusta, squadra stretta attorno a lui" Fantacalcio ®

L'Inter non molla la corsa scudetto,. Gli uomini di Simone Inzaghi battono la Sampdoria a Marassi e tornano a -13 dal Napolicapolista. Gli ...(ANSA) - SALERNO, 13 FEB - Il ko subito dalla Salernitana nello scontro salvezza di Verona ha fatto finire nuovamente sulla graticola Davide Nicola. L'allenatore dei campani, che era stato esonerato ...