Salernitana | Nicola in bilico | Semplici e Montella tra i possibili sostituti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La posizione di Davidesulla panchina dellaè nuovamente indopo la sconfitta in casa del Verona. La società granata, secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe pensando all’esonero, e tra ipresi già in considerazione ci sarebbero Leonardo, già contattato nelle scorse settimane, e Vincenzo, tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia. SportFace.

... la posizione di Davidesulla panchina dellanon è salda dopo la sconfitta per 1 - 0 sul campo dell'Hellas Verona. Il presidente Danilo Iervolino prenderà una decisione nella ...ko a Verona,verso l'esoneroDopo l'esonero di un mese fa, Danilo Iervolino aveva deciso di richiamarealla guida della: in quattro partite, sono arrivati tre ...

Verona-Salernitana, Nicola: “Altre sconfitte le ho accettate, questa non mi va giù” Mediagol.it

Salernitana, a forte rischio la posizione di Nicola. Semplici o Montella tra i possibili sostituti GianlucaDiMarzio.com

Salernitana, Nicola di nuovo in bilico. Semplici e Montella i nomi sotto esame TUTTO mercato WEB

Sky - Salernitana ancora ko, possibile esonero bis per Nicola: i possibili sostituti Tutto Napoli

Come riporta Sky Sport, la Salernitana sta di nuovo pensando all'esonero di Davide Nicola dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona. E in caso di addio del tecnico, Iervolino ha pronti due nomi legati ...La scelta di Sepe e non Ochoa in porta, ma non solo. Dopo il ko contro il Verona, l’allenatore della Salernitana Davide Nicola, che è a rischio esonero, ha parlato a DAZN e in conferenza stampa. Ecco ...