Salari | come fermare i colpi mortali dell’inflazione La versione di Bonanni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con più dell’otto per cento di inflazione i lavoratori dipendenti si vedono ridotto il loroo già di per sé striminzito. L’inflazione èun ladro che ti toglie qualcosa di cui ti accorgi solo dopo della sua sparizione. Non è un caso che il dibattito lo consideri un fatto residuale che non fa audience, non importante per partiti politici alla eterna caccia di attrarre elettori. Eppure una busta paga mensile di milletrecento euro, ricevuta in costanza della attuale inflazione, vale meno di un centinaio di euro a fronte di rialzi di mutui, utenze, prezzi di beni al supermercato ed alla pompa di benzina. Per rimediare a questo disastro ci si affida alla misura in atto della Bce di rialzo ulteriore dei tassi di interesse, che contraendo la spesa pubblica provoca una riduzione della inflazione, che è la misura classica per spegnere l’incendio ...