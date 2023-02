Russia | l’ambasciata Usa invita gli americani a lasciare il Paese | “Rischio detenzioni illecite”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “I cittadini statunitensi che vivono o si trovano inlascino immediatamente il”: è l’appello deldi Washinton a Mosca, apparso oggi sul sito ufficiale, cheinoltre tutti glia “non recarsi in” a causa delle “conseguenze imprevedibili dell’invasione dell’Ucraina”. Inviti simili a quelli che risuonarono un anno fa in Ucraina prima dell’inizio del conflitto, e che restano rivolti alla minoranza di cittadini Usa che hanno deciso di rimanere all’ombra del Cremlino nonostante la crisi internazionale. “Potreste essere arrestati da parte di funzionari della sicurezza del governo russo”, la motivazione addotta dal, che mette in guardia dalla possibilità che nei loro confronti possa essere “applicata in modo arbitrario ...