Ruby ter | Palazzo Chigi non più parte civile nel processo Berlusconi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La Presidenza del Consiglio informa di avere in data odierna dato incarico all’Avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione dinelpenale c.d. ‘ter’ a carico – fra gli altri – del Sen. Silvio. La costituzione era stata disposta nel 2017 dal Governo Gentiloni, un esecutivo a guida politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie nella medesima vicenda”. Lo rende noto. “La formazione, avvenuta nell’ottobre 2022, di un nuovo governo, espressione diretta della volontà popolare, determina una rivalutazione della scelta in origine operata. Ciò appare tanto più opportuno alla stregua delle ...